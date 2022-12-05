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03:14, 5 декабря 2022Бывший СССР

Раскрыта причина ночного удара по Запорожью

Рогов заявил, что целью ночного удара по Запорожью стали склады боеприпасов
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскрыл причины ночного удара в Запорожье, заявив, что целью Киева стали склады боеприпасов, военная техника, огневые позиции военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также инфраструктурные объекты для ведения военных действий. Об этом он заявил в Telegram-канале.

По его словам, начиная с 00:58 в Запорожье прозвучала серия взрывов. «По предварительной информации, целью прилетов [снарядов] была военная техника и склады боеприпасов, огневые позиции боевиков ВСУ, а также инфраструктурные объекты», — сообщил Рогов.

Ранее украинские СМИ сообщили о о звуках взрывов в Запорожье. «Взрывы в Запорожье. Только что в регионе снова объявили тревогу», — говорится в сообщении. Также сообшалось, что мощные взрывы и пожары произошли в Краматорске.

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Марина Совина
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