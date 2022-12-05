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02:04, 5 декабря 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Запорожье

«Страна.ua» сообщила о звуках взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Фото: Pixabay

Украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны» рассказало о звуках взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

«Взрывы в Запорожье. Только что в регионе снова объявили тревогу», — говорится в сообщении.

Как стало известно изданию, мощные взрывы и пожары также произошли в Краматорске.

Ранее в ряде восточных регионов Украины в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога. Сигналы прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

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Марина Совина
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