Стало известно о взрывах в Запорожье

«Страна.ua» сообщила о звуках взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале «Политика Страны» рассказало о звуках взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье.

«Взрывы в Запорожье. Только что в регионе снова объявили тревогу», — говорится в сообщении.

Как стало известно изданию, мощные взрывы и пожары также произошли в Краматорске.

Ранее в ряде восточных регионов Украины в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога. Сигналы прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей и ДНР.

