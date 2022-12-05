Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:04, 5 декабря 2022Бывший СССР

На востоке Украины объявили воздушную тревогу

В ряде восточных областей Украины объявлена воздушная тревога

Фото: Elena Mayorova/ Globallookpress.com

В ряде восточных регионов Украины в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой народной республики (ДНР).

Накануне, 4 декабря, тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях. Помимо этого, речь идет и про Сумскую область Украины, и про часть Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

Ранее в этот же день сирены оповестили население в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в Запорожской области, находящейся под влиянием Киева. Первый сигнал подали в Харьковской области, а затем и в остальных регионах страны. Украинская энергетическая компания ДТЭК также сообщила, что в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях продолжились экстренные отключения света.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине спрогнозировали дефицит горючего из-за потолка цен на нефть РФ
В ДНР сообщили о 20 обстрелах ВСУ Донецка за сутки
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Сотрудницу Amazon отправили с работы домой из-за чересчур коротких шортов
В России решили освободить часть пенсионеров от налогов
Гидрометцентр назвал срок окончания аномальных холодов
Экс-посол Украины упрекнул учебник за главу о Крыме и вызвал возмущение в сети
Минобороны РФ организовало доставку писем от родственников военным на Украину
В Центре Гамалеи предупредили об опасности свиного гриппа
Игрок сборной Камеруна рассказал об угрозах из-за российского флага на бутсах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.