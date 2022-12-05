На востоке Украины объявили воздушную тревогу

В ряде восточных областей Украины объявлена воздушная тревога

В ряде восточных регионов Украины в ночь на понедельник была объявлена воздушная тревога, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на онлайн-карту министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей, Донецкой народной республики (ДНР).

Накануне, 4 декабря, тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях. Помимо этого, речь идет и про Сумскую область Украины, и про часть Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

Ранее в этот же день сирены оповестили население в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в Запорожской области, находящейся под влиянием Киева. Первый сигнал подали в Харьковской области, а затем и в остальных регионах страны. Украинская энергетическая компания ДТЭК также сообщила, что в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях продолжились экстренные отключения света.