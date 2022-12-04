Воздушную тревогу снова объявили в шести областях Украины

В ряде областей Украины снова объявили воздушную тревогу. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает ТАСС.

Уточняется, что тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской областях. Помимо этого, речь идет и про Сумскую область Украины, и про часть Запорожской области, которая находится под контролем Киева.

Ранее днем тревога была объявлена в Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в Запорожской области, находящейся под влиянием Киева. Первый сигнал подали в Харьковской области, а затем и в остальных регионах страны. Украинская энергетическая компания ДТЭК также сообщила, что в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях продолжились экстренные отключения света.

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Запорожье произошли две серии взрывов. Тогда председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что после взрывов традиционно сработали сирены.

Российские войска начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября. Уточнялось, что это произошло после инцидента с Крымским мостом.

1 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что на Украине повреждено около 40 процентов энергетической инфраструктуры — это привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. Позднее премьер Украины Денис Шмыгаль сказал, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. На восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры необходимо 203 миллиона долларов.