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03:29, 4 декабря 2022Россия

В Запорожье произошли две серии взрывов

Владимир Рогов: в подконтрольном Украине Запорожье произошли две серии взрывов

Фото: Carl Court / Getty Images

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о двух сериях взрывов, прогремевших в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

По его словам, первая волна взрывов произошла около 23 часов, вторая началась около 00.37 по московскому времени. После взрывов традиционно сработали сирены, написал представитель Запорожской области.

Рогов добавил, что, по сообщениям запорожцев, такого количества прилетов и звука взрывов еще не было. Предположительно, целью ударов было вооружение и склады боеприпасов, написал он.

Ранее украинское интернет-издание «Страна» также сообщило, что в городе Запорожье прогремели взрывы. «В Запорожье сообщают о взрывах. В регионе объявлена воздушная тревога», — следует из сообщения.

Марина Совина
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