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15:22, 18 декабря 2022Мир

В Испании перехватили подозрительное письмо в украинское консульство

В Испании полицейские перехватили письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне

Фото: Shutterstock

В Испании перехватили письмо, которое было направлено в консульство Украины в Барселоне. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции Каталонии.

Отмечается, что письмо, адресованное в украинское диппредставительство, было перехвачено в пятницу, 16 ноября, в логистическом центре почтового отделения.

Сотрудники почты предупредили о подозрительном отправлении полицейских, которые проанализировали содержимое конверта и констатировали, что в нем отсутствуют взрывчатые вещества. Как сообщают источники агентства, в направленном в консульство письме могли находиться останки животных.

5 декабря стало известно, что в посольство и консульства Украины в Испании прислали три конверта с глазами животных.

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Алевтина Запольская
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