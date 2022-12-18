В Испании перехватили подозрительное письмо в украинское консульство

В Испании полицейские перехватили письмо, направленное в консульство Украины в Барселоне

В Испании перехватили письмо, которое было направлено в консульство Украины в Барселоне. Об этом сообщает агентство Europa Press со ссылкой на источники в полиции Каталонии.

Отмечается, что письмо, адресованное в украинское диппредставительство, было перехвачено в пятницу, 16 ноября, в логистическом центре почтового отделения.

Сотрудники почты предупредили о подозрительном отправлении полицейских, которые проанализировали содержимое конверта и констатировали, что в нем отсутствуют взрывчатые вещества. Как сообщают источники агентства, в направленном в консульство письме могли находиться останки животных.

5 декабря стало известно, что в посольство и консульства Украины в Испании прислали три конверта с глазами животных.