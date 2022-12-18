В Минобороны рассказали о потерях техники у ВСУ в ходе СВО

Минобороны: ВСУ с начала проведения спецоперации потеряли более 20 тысяч единиц техники

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала проведения спецоперации потеряли более 20 тысяч единиц техники. Об этом журналистам рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотных летательных аппаратов, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня, 3691 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 7650 единиц специальной военной автомобильной техники», — сообщил официальный представитель министерства.

Ранее Конашенков рассказал, что на купянском направлении российские войска нанесли огневое поражение ВСУ. По его словам, в результате атаки в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области было ликвидировано до 25 украинских бойцов. Также были уничтожены бронетранспортер и два автомобиля противника.