Бывший боец ВСУ Бровко заявил о коррупции в украинской армии и произволе командиров

Бывший украинский военнослужащий Игорь Бровко рассказал о коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и произволе командиров в отношении своих подчиненных, свидетелем которых он стал, участвуя в операции Киева в Донбассе в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бровко, в 2016 году он пошел на службу по контракту в украинскую армию, поскольку ему было сложно найти работу по специальности. Из жалованья в 10200 гривен, полагавшемся ему, две тысячи гривен приходилось отдавать командирам «на технику, на ремонты», а обещанные подъемные ему так и не выплатили. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, "если жить хочешь, рот затыкай и все"», — заявил Бровко.

При этом, рассказал он, солдаты, которые задавали вопросы, неугодные начальству, вскоре погибали. «Все подстраивалось, чтобы незаметно было, без доказательств, чтобы никто не мог подкопаться, чтобы все было как натурально… В итоге человека нету и правды нету», — сказал бывший боец ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Александр Лазаренко заявил, что командование ВСУ дисциплинарно наказывает солдат отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы, где они нередко попадали под обстрел артиллерии российской армии.