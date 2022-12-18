Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:49, 18 декабря 2022Бывший СССР

Бывший боец ВСУ рассказал о коррупции и произволе украинских командиров

Бывший боец ВСУ Бровко заявил о коррупции в украинской армии и произволе командиров

Фото: Reuters

Бывший украинский военнослужащий Игорь Бровко рассказал о коррупции в Вооруженных силах Украины (ВСУ) и произволе командиров в отношении своих подчиненных, свидетелем которых он стал, участвуя в операции Киева в Донбассе в 2016 году. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Бровко, в 2016 году он пошел на службу по контракту в украинскую армию, поскольку ему было сложно найти работу по специальности. Из жалованья в 10200 гривен, полагавшемся ему, две тысячи гривен приходилось отдавать командирам «на технику, на ремонты», а обещанные подъемные ему так и не выплатили. «Я добивался, добивался, но в итоге меня предупредили, "если жить хочешь, рот затыкай и все"», — заявил Бровко.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
Ничего святого. Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
Ничего святого.Почему на Украине вновь начались гонения на православную церковь и ее прихожан?
7 декабря 2022
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия. Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
Украину подозревают в незаконной перепродаже западного оружия.Чем закончится борьба Евросоюза и США с его контрабандой?
14 декабря 2022

При этом, рассказал он, солдаты, которые задавали вопросы, неугодные начальству, вскоре погибали. «Все подстраивалось, чтобы незаметно было, без доказательств, чтобы никто не мог подкопаться, чтобы все было как натурально… В итоге человека нету и правды нету», — сказал бывший боец ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Александр Лазаренко заявил, что командование ВСУ дисциплинарно наказывает солдат отправкой на опасные участки фронта с приказом рыть окопы, где они нередко попадали под обстрел артиллерии российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Сборная Аргентины выиграла чемпионат мира
Бывший боец ВСУ рассказал о коррупции и произволе украинских командиров
Российский хоккеист госпитализирован после попадания коньком в шею
Доктор Долгов определил самую вредную новогоднюю традицию
Нутрициолог объяснила отличие мужского типа ожирения от женского
США предупредили о неприятном «сюрпризе» от россиян при поставках Patriot Киеву
Раскрыты подробности попадания снарядов в больницу Донецка
Макрон поддержал Мбаппе после проигрыша сборной Франции в финале ЧМ-2022
Стало известно о смерти тяжело раненного при обстреле больницы в Донецке
Cооснователь «Донстроя» умер во Франции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.