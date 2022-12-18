Глава британского генштаба заявил о контакте с Герасимовым в течение года

Глава генштаба Британии Радакин заявил, что контактировал с Герасимовым в течение года

Глава Генерального штаба Великобритании Тони Радакин заявил, что поддерживал контакт с российским коллегой Валерием Герасимовым в течение года. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

Радакин поддерживал контакт с Герасимовым, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Лондоном, отмечает газета. «Мы всегда говорили, что будем поддерживать связи, но не будем вдаваться в детали того, что обсуждали», — сказал он, отметив, что его российский коллега «очень хорошо придерживался этого». «Хотелось бы, чтобы это были более регулярные связи. Я хотел бы, чтобы они были еще прочнее, даже если это могут быть трудные разговоры», — добавил начальник британского генштаба.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США попытались помешать Украине совершить покушение на Валерия Герасимова, когда тот приезжал в зону проведения спецоперации. Вашингтон узнал о поездке, но не стал делиться этой информацией с Киевом из опасения, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.

Однако Киев все равно узнал эту информацию и решил действовать самостоятельно. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова.