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06:39, 18 декабря 2022Мир

Глава британского генштаба заявил о контакте с Герасимовым в течение года

Глава генштаба Британии Радакин заявил, что контактировал с Герасимовым в течение года
Тони Радакин

Тони Радакин. Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Globak Look Press

Глава Генерального штаба Великобритании Тони Радакин заявил, что поддерживал контакт с российским коллегой Валерием Герасимовым в течение года. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

Радакин поддерживал контакт с Герасимовым, несмотря на ухудшение отношений между Москвой и Лондоном, отмечает газета. «Мы всегда говорили, что будем поддерживать связи, но не будем вдаваться в детали того, что обсуждали», — сказал он, отметив, что его российский коллега «очень хорошо придерживался этого». «Хотелось бы, чтобы это были более регулярные связи. Я хотел бы, чтобы они были еще прочнее, даже если это могут быть трудные разговоры», — добавил начальник британского генштаба.

Ранее газета The New York Times сообщила, что США попытались помешать Украине совершить покушение на Валерия Герасимова, когда тот приезжал в зону проведения спецоперации. Вашингтон узнал о поездке, но не стал делиться этой информацией с Киевом из опасения, что в случае покушения может начаться война между США и Россией.

Однако Киев все равно узнал эту информацию и решил действовать самостоятельно. Позже советник офиса президента Украины Алексей Арестович подтвердил попытку покушения на Герасимова.

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Марина Совина
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