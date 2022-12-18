Оценена вероятность наступления России на Украине после Нового года

Аналитик Литовкин считает, что Россия пойдет в наступление на Украине после Нового года

Российская армия пойдет в наступление после Нового года, однако данный факт не связан с визитом президента России Владимира Путина в Объединенный штаб, как считают на Западе. Вероятность наступления в разговоре с «Московским комсомольцем» оценил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

По мнению аналитика, встреча Путина с участием министра обороны Сергея Шойгу, начальника Генерального штаба Валерия Герасимова и командующего российской группировкой войск в зоне проведения спецоперации (СВО) Сергея Суровикина показывает, что российское военное командование не собирается приостанавливать военную операцию.

«Запад раздувает панику по любому поводу. Мы поставили на боевое дежурство ракеты "Ярс", убрав устаревшие, и они тут же стали говорить, что мы якобы кому-то там угрожаем (...). Западу просто выгодно продолжать создавать из России монстра. Поэтому любое движение нашего президента они оценивают как проявление агрессивных намерений, а демонизируя его, они демонизируют всю нашу страну», — отметил аналитик.

Литовкин подчеркнул, что российская сторона начнет наступление, так как территория России — Донбасс, Запорожская и Херсонская области — «еще не полностью освобождена от националистов». Эксперт Уверен, что российское военное командование также нацелено на освобождение Николаевской и Одесской областей. «Хотя бы для того, чтобы отрезать Украину от Черного моря и лишить возможности получать западное оружие», — указал он.

«И вторая цель — проложить сухопутный путь к Приднестровью. Про освобождение Харьковской и Днепропетровской областей я уже и не говорю. Это территория России, и мы должны вернуть ее», — заключил он.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень. «Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — добавил он.