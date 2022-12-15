На Украине анонсировали зимнее наступление

Глава Минобороны Украины Резников анонсировал зимнее наступление ВСУ

Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал зимнее наступление украинской армии. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналиста Newsweek.

«Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться», — заявил Резников.

По словам министра, у Киева имеются запасы зимнего снаряжения, которые в три раза превышают критический уровень. «Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой», — добавил он.

При этом в издании отмечают, что скорость украинского контрнаступления будет зависеть от западных поставок оружия.

Ранее российский военный эксперт Алексей Леонков заявил, что украинская армия на данный момент располагает некоторыми силами и средствами для локальных прорывов, но позже ее «желания могут разойтись с возможностями».