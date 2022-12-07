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14:01, 7 декабря 2022Россия

В России оценили планы ВСУ на зимнюю кампанию

Военный аналитик Леонков: планы ВСУ на зимнюю кампанию могут разойтись с возможностями
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Leah Millis / Reuters

Российский военный эксперт Алексей Леонков оценил планы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на зимнюю кампанию. Свой прогноз он изложил в беседе с MK.RU.

Аналитик отметил, что украинская армия на данный момент располагает некоторыми силами и средствами для локальных прорывов на линии боевого соприкосновения, однако в дальнейшем ее «желания могут разойтись с возможностями».

По словам Леонкова, для продолжения боевых действий в зимний период требуется серьезная подготовка — в частности, необходима теплая экипировка и системы жизнеобеспечения для личного состава, а также соответствующее оснащение техники. «Вот с этими вопросами [у украинских военных] все неоднозначно», — заявил он.

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Собеседник газеты также выразил мнение, что Россия к зимней кампании «начала готовиться с момента объявления частичной мобилизации». «Наполнение материально-техническим обеспечением идет именно для того, чтобы зимой проводить контрнаступательные и наступательные операции. А вот где они начнутся — вопрос, конечно, закрытый», — заключил он.

5 декабря испанская газета El País писала, что мобилизованные в ВСУ новобранцы с приходом зимы массово просят у родителей купить им термобелье, бронежилеты и каски. Журналисты указали на новую проблему украинских военных — по их словам, у солдат начала портиться форма.

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Варвара Кошечкина
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