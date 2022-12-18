Гарри и Меган захотели извинений от королевской семьи

Times: Гарри и Меган потребуют извинений от королевской семьи

Принц Гарри и Меган Маркл потребуют извинений от королевской семьи. Об этом пишет The Times.

По информации издания, пара хочет, чтобы монаршая семья до мая «взяла на себя ответственность за боль и ущерб», которые они причинили паре. Такой срок выбран не случайно — 8 мая 2023 года должна состояться коронация короля Великобритании Карла III.

Выступая в последних трех эпизодах документального сериала «Гарри и Меган» на Netflix, Гарри признался, что ему придется «смириться с тем фактом, что мы, вероятно, никогда не получим подлинной ответственности или настоящих извинений» от королевской семьи.

Ранее стало известно, что принц Чарльз может пригласить на свою коронацию принца Гарри и Меган Маркл. Будущий король Карл III хочет помирить всех членов семьи и даже готов простить разногласия по поводу съемок документального сериала. Отмечается, что официальных приглашений разослано не было.