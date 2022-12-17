Стало известно о возможном приглашении принца Чарльза для Гарри и Меган Маркл

Daily Mail: принц Чарльз может пригласить на свою коронацию принца Гарри и Меган Маркл

Принц Чарльз может пригласить на свою коронацию принца Гарри и Меган Маркл. Об этом стало известно Daily Mail.

Будущий король Карл III хочет помирить всех членов семьи и даже готов простить разногласия по поводу съемок документального сериала. Отмечается, что официальных приглашений разослано не было, церемония состоится 6 мая.

9 декабря Меган Маркл пожаловалась на превративших ее жизнь в ад папарацци и журналистов британских СМИ. Об их преследованиях она рассказала во второй серии документального сериала «Гарри и Меган».

Первые серии картины вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца и его жены. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы.

В Daily Mail сериал был назван атакой на наследие королевы. Daily Mirror обвинил Гарри в попытках разжечь войну в королевском семействе. Более сдержанные критики отмечали, что в первых сериях в качестве злодеев были выведены не члены королевской семьи, а британские медиа.