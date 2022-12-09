Принц Гарри запретил Меган Маркл быть милой и улыбаться

Меган Маркл пожаловалась на круглосуточно дежуривших у ее дома мужчин в машинах

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, жена принца Гарри, пожаловалась на превративших ее жизнь в ад папарацци и журналистов британских СМИ. Об их преследованиях она рассказала во второй серии документального сериала «Гарри и Меган», вышедшего на видеосервисе Netflix.

Меган Маркл и принц Гарри признались, что, когда об их отношениях пресса только узнала, они испытали облегчение, так как скрываться было очень сложно. Однако счастье продлилось недолго: вскоре дом актрисы в Канаде стали осаждать папарацци. Она вспоминает, что постоянно видела круглосуточно дежуривших у ее дома мужчин в машинах. Маркл приходилось наглухо задергивать шторы на всех окнах, а вскоре она узнала, что соседи установили у себя на участке камеру видеонаблюдения, с которой постоянно транслировалось происходящее на ее заднем дворе.

Поначалу, встречая фотографов на улице, она старалась быть с ними милой и улыбаться. Но принц Гарри запретил возлюбленной так делать, поскольку в британских СМИ стали появляться неодобрительные заголовки, что ей нравится греться в лучах славы. Он пытался защитить Маркл, но другие члены королевской семьи никак не помогали ему в этом. Принц Гарри добавил, что больше всего боялся повторения истории его матери, принцессы Дианы. Его ужасно злило, что он снова наблюдает произвол журналистов по отношению к значимой для него женщине.

Некоторые члены королевской семьи говорили мне примерно так: «Но моя жена прошла через это, почему к твоей подружке должны относиться иначе? Почему к тебе должно быть особое отношение? Почему ее надо защищать?» Я ответил: «Разница в том, что здесь речь о расизме» принц Гарри

В итоге для Маркл все же наняли охранника. Каждый день он ездил с ней на работу и с работы, при этом им приходилось выбирать разные маршруты и скрываться от назойливых фотографов. Когда актриса выходила со съемочной площадки, ей нужено было добираться до машины переулками.

По ее словам, свидания с принцем Гарри также начинались с попыток оторваться от папарацци. Актриса отметила, что друзья и родные не раз спрашивали ее, стоят ли их отношения таких страданий. По словам принца Гарри, он переживал, что Маркл уйдет от него, так как все его предыдущие девушки не выдерживали такого давления СМИ. «Мы не знаем, просто не знаем, как пережили это», — сказал он.

Первые серии документального сериала «Гарри и Меган» вышли на видеосервисе Netflix 8 декабря. В них рассказывается о знакомстве принца Гарри и Меган Маркл, отношениях Меган Маркл с королевской семьей и прессой после помолвки, а также о детстве и молодости принца Гарри и Меган Маркл. В сериале демонстрируются не публиковавшиеся ранее видео и фотоматериалы. Ожидается, что вторая часть сериала выйдет через неделю.

Создательница сериала — американская документалистка Лиз Гарбус, дважды номинировавшаяся на «Оскар». По сведениям Daily Mail, за участие в съемках Гарри и Меган могли получить до 100 миллионов долларов (более шести миллиардов рублей).

Британские таблоиды еще до премьеры называли сериал скандальным и сравнивали со знаменитым интервью, которое Гарри и Меган дали американской телеведущей Опре Уинфри. В нем они обвинили одного из членов королевской семьи в расизме и пожаловались, что Букингемский дворец отказался реагировать на травлю Меган в желтой прессе.