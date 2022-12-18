Мэр Энергодара описал происходящее в городе

Мэр Энергодара Сеновоз сообщил, что власти налаживают работу предприятий и соцучреждений

Ситуация в Энергодаре Запорожской области находится под контролем властей. Об этом заявил новый мэр Эдуард Сеновоз, передает РИА Новости.

«В городе на данный момент тихо. Мы все делаем для того, чтобы организовать нормальную жизнь», — описал происходящее градоначальник.

Сеновоз сообщил, что в населенном пункте налаживается работа предприятий и социальных учреждений, а также активно распределятся поступающая в большом количестве гуманитарная помощь.

О назначении Сеновоза стало известно 14 декабря. Ранее он руководил компанией «Смоленская АЭС-Сервис». До этого администрацией Энергодара руководил Александр Волга.