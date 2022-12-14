Стал известен новый глава администрации Энергодара
Новым главой администрации города Энергодар в Запорожской области был назначен Эдуард Сеновоз, который ранее руководил компанией «Смоленская АЭС-Сервис». Об этом стало известно члену главного совета администрации Запорожья, председателю движения «Мы вместе с Россией» Владимиру Рогову, передает РИА Новости.
До этого администрацией Энергодара руководил Александр Волга. По мнению Рогова, назначение Сеновоза на должность главы администрации Энергодара выглядит логичным кадровым решением.
«Эдуард долгие годы работает в контуре госкорпорации "Росатом" и прекрасно понимает логику действий и взаимодействий», —пояснил член главного совета администрации Запорожья.
Назначение Сеновоза пойдет на пользу Энергодару, резюмировал Рогов.
В конце ноября представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Вооруженные силы России не планируют покидать Энергодар и Запорожскую атомную электростанцию (АЭС).
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал о сложностях в обеспечении безопасности Запорожской АЭС. Он отметил, что Москва и Киев продолжают продвигаться вперед в рамках переговоров о создании безопасной зоны вокруг ЗАЭС, но из-за ее расположения в зоне боевых действий у сторон возникает недопонимание.