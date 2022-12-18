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20:23, 18 декабря 2022Ценности

Женщина побрила сестре лицо на камеру и вызвала споры в сети

Блогерша Меган Карбони побрила сестре лицо с помощью дермапланера и вызвала споры в сети

Кадр: видео @meagancarboney

Бьюти-блогерша Меган Карбони побрила сестре лицо на камеру и вызвала споры в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале видео пользовательница сети с никнеймом @meagancarboney, чей блог насчитывает 60,5 тысячи подписчиков, обработала кожный покров родственницы с помощью спрея. После этого женщина взяла в руки дермапланер и провела им по лицу сестры. На размещенных кадрах видно, что вместе с растительностью был удален верхний слой эпидермиса.

Публикация набрала 23,5 миллиона просмотров и 2,2 миллиона лайков. Некоторые зрители удивились результату процедуры, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Завораживающий процесс», «Выложите полное видео с сеанса, пожалуйста», — высказывались они. Другие подписчики, в свою очередь, отметили, что данный способ бритья ускоряет рост волос и вызывает появление прыщей. «Сделала себе то же самое девять месяцев назад. Мое лицо до сих пор заживает», «У меня есть такой инструмент, но он заставляет меня нервничать, поскольку после каждого использования у меня появляется сыпь», «Волосы отрастут еще быстрее и будут темнее», — писали юзеры.

В марте жительница США сняла уход за своим лицом на камеру и вызвала споры в сети. На размещенных в сети кадрах Джордин Вуд объяснила, что последние пять лет один раз в неделю она удаляет волосы с лица с помощью бритвы. По ее словам, это помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи.

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Мария Винар
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