Блогерша побрила лицо на камеру и вызвала споры в сети

Американка объяснила, что удаляет волосы с лица бритвой ради гладкости кожи

Жительница США засняла свой уход за лицом на камеру и вызвала споры в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в The Sun.

На размещенных в сети кадрах Джордин Вуд (Jordyn Wood) объяснила, что последние пять лет один раз в неделю она удаляет волосы с лица с помощью бритвы. По ее словам, это помогает отшелушивать омертвевшие клетки кожи. «Я бреюсь, потому что после процедуры лицо становится гладким, в связи с чем кремы впитываются лучше, а косметика ложится ровнее», — поделилась американка.

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на ролик Вуд. Так, одни выразили опасение, что после бритья на лице блогерши могут возникнуть жесткие волосы, как у мужчин. «Ради чего ты это делаешь? У тебя же вырастет борода!», «Женщины очень странные существа», «Не стоит этого делать, у тебя вырастут черные усы», «Ты потом пожалеешь об этом», «Не делай этого!» — писали юзеры.

Другие, напротив, поддержали девушку и отметили, что бритье полезно для кожи: «Это не опасно. Я делаю также каждую неделю и мое лицо выглядит великолепно», «У нее не вырастет борода, это миф», «Не стоит верить в эти сказки про бороду, это неправда», «Ты отлично выглядишь!», «Я бы не стала повторять это на себе, но я знаю, что это безопасно».

В январе девушка показала ужасные последствия лайфхака из TikTok для кожи. Натали рассказала, что по совету одного из юзеров TikTok решила попробовать удалить волосы на лице с помощью бритвы. По ее словам, таким образом она хотела избавиться от грязи и омертвевших клеток кожи. Однако юзерша столкнулась с обратным эффектом упомянутого способа очищения лица.

