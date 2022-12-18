Twitter запретит другим соцсетям бесплатно продвигаться на своей площадке

Twitter запретит некоторым соцсетям бесплатно продвигаться на своей площадке

Twitter запретит некоторым альтернативным социальным сетям бесплатно продвигаться на своей площадке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Мы понимаем, что многие из наших пользователей активны на других социальных платформах​​​. Однако мы больше не будем разрешать бесплатное продвижение определенных социальных медиаплатформ в Twitter», — говорится в сообщении.

В компании не пояснили, как именно будет действовать запрет, однако ранее Twitter заблокировал аккаунт соцсети Mastodon и ограничил ссылки на размещенные там посты.

Отмечается, что «зачистки» начались с блокировки сервиса, который в реальном времени отслеживал перемещение личного самолета владельца Twitter Илона Маска, затем были заблокированы аккаунты со ссылками на ресурс и даже учетные записи журналистов, освещавших эту историю.