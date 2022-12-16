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10:39, 16 декабря 2022Интернет и СМИ

Twitter заблокировал аккаунты критиковавших Маска журналистов

Twitter заблокировал журналистов The New York Times и Washington Post за критику Маска

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Социальная сеть Twitter заблокировала аккаунты журналистов, которые критиковали работу платформы и ее нового владельца — предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщает агентство AP.

Страницы некоторых репортеров, работающих в The New York Times, Washington Post, CNN, Voice of America и других изданиях, исчезли из Twitter. При этом причин блокировки платформа не объяснила.

Аккаунты журналистов были заблокированы после того, как Маск принял решение о блокировке учетной записи, которая автоматически отслеживала полеты его частного самолета с использованием общедоступных данных. Помимо этого, соцсеть запретила пользователям делиться текущим местоположением другого человека без его согласия.

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Некоторые сотрудники СМИ, попавшие под блокировку, успели прокомментировать новую политику Маска в отношении геопозиции пользователей, включая его утверждения об инциденте с преследованием, который, по его словам, затронул его семью. «Критиковать меня весь день — это совершенно нормально, но доксинг моего местоположения в реальном времени и подвергать опасности мою семью — нет», — заявил предприниматель.

Исполнительный редактор Washington Post Салли Базби призвала соцсеть к немедленному восстановлению аккаунта технологического репортера Дрю Харвелла. По ее мнению, подобные блокировки противоречат заявлениям самого Маска о том, что он намерен использовать Twitter как платформу, посвященную свободе слова.

15 декабря Маск заявил о слежке за его двухлетним сыном. По его словам, он подал в суд на студента Университета Центральной Флориды Джека Суини и организации, которые поддерживали причинение вреда его семье.

До этого Twitter заблокировал сервис, который отслеживал перемещение личного самолета Маска, а также личный аккаунт автора сервиса Джека Суини.

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Олег Давыдов
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