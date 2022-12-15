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05:56, 15 декабря 2022Интернет и СМИ

Следящий за личным самолетом Маска студент пожаловался на блокировку аккаунта

Twitter заблокировал аккаунт студента Джека Суини, отслеживающего полеты Илона Маска

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Социальная сеть Twitter заблокировала сервис, который отслеживал перемещение личного самолета ее владельца, американского предпринимателя Илона Маска. Это подтвердил автор сервиса, студент Университета Центральной Флориды Джек Суини Джек Суини на платформе Mastodon.

«Илон действовал без предупреждения...», — заявил он. Суини также пожаловался, что миллиардер заблокировал все его аккаунты, включая личный.

В свою очередь, Илон Маск отметил, что любая учетная запись, содержащая данные в реальном времени сведений о местонахождении кого-либо будет заблокирована, поскольку это «является нарушением физической безопасности». Он подчеркнул, что это также распространяется на аккаунты, которые публикуют ссылки на подобные следящие ресурсы. В то же время предприниматель добавил, что не возражает против обнародования подобных данных с задержкой.

Ранее Суини рассказывал, что Маск неоднократно связывался с ним и просил закрыть страницу. В начале 2022 года студент получил от предпринимателя предложение закрыть страницу за 5 тысяч долларов, однако он отказался от этой суммы, запросив 50 тысяч.

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Ксения Назарова
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