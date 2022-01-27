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Илон Маск испугался слежки за его перелетами

Основатель Tesla Маск предложил $5000 за удаление страницы в Twitter о его перелетах

Фото: Globallookpress.com

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск испугался слежки в Twitter за его перелетами. Об этом сообщает издание Protocol.

По информации издания, Маск предложил владельцу страницы @ElonJet в Twitter, посвященной передвижениям его частного самолета, сумму в размере 5000 долларов за удаление аккаунта. «Ты можешь его удалить? Это подвергает риску мою безопасность», — обратился он к создателю страницы, но получил в ответ предложение увеличить сумму. Макс не ответил на это сообщение.

Аккаунт @ElonJet автоматически публикует передвижения частного самолета Маска. Для этого используются боты, которые отслеживают общедоступные данные о воздушном движении. Отмечается, что владельцем страницы является 19-летний студент колледжа по имени Джек Суини, который создал еще 14 аналогичных учетных записей для отслеживания полетов таких известных людей, как основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Amazon Джефф Безос. Однако аккаунт @ElonJet является самым популярным: на него подписано около 87 тысяч пользователей.

Ранее Маск призвал американскую сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» начать принимать оплату в мемной криптовалюте Dogecoin. «Я съем "Хэппи Мил" на камеру, если "Макдоналдс" начнет принимать Dogecoin», — пообещал он. После твита Маска стоимость криптовалюты подскочила и моментально поднялась на 15 процентов.

Асель Минбаева
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