Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Илон Маск призвал «Макдоналдс» принимать оплату мемной криптовалютой

Маск пообещал съесть «Хэппи Мил» на камеру, если в «Макдоналдс» начнут принимать Dogecoin

Фото: Theo Wargo / Getty Images

Основатель Tesla Илон Маск призвал американскую сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» начать принимать оплату в мемной криптовалюте Dogecoin. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я съем "Хэппи Мил" на камеру, если "Макдоналдс" начнет принимать Dogecoin», — пообещал он. Как и водится, после твита Маска стоимость криптовалюты подскочила и в моменте поднялась на 15 процентов — 0,15 доллара. В сети быстрого питания пока не прокомментировали предложение предпринимателя.

Курс DOGEUSD от TradingView

Со своей стороны, Tesla уже начала продавать товары за Dogecoin. Товары, купленные за эту криптовалюту, не подлежат возврату и обмену на наличные. Также покупателю не вернут разницу, если он по ошибке выполнил платеж в адрес компании на большую сумму. Tesla призвала клиентов быть осторожными при покупках в Dogecoin и других криптовалютах, так как хакеры могут повлиять на транзакцию. За любые потери или кражу Dogecoin компания ответственности не несет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Описан возможный сценарий участия Кадырова в выборах президента России
Фигуристка-чемпионка описала непопадание Коляды на ОИ фразой «убили меня этим»
Курс доллара вырос до максимума с начала года
В Верховной Раде решили поддержать продажу книг на украинском языке
Создан гибкий термометр
Канье Уэст отдал Ким Кардашьян секс-видео с ее участием
Названы самые гостеприимные места планеты для путешественников
США заявили о последствиях давления России на газовом рынке
Обманувшие 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны признали свою вину
В НАТО рассказали о неготовности посылать войска на Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter