Илон Маск призвал «Макдоналдс» принимать оплату мемной криптовалютой

Основатель Tesla Илон Маск призвал американскую сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» начать принимать оплату в мемной криптовалюте Dogecoin. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Я съем "Хэппи Мил" на камеру, если "Макдоналдс" начнет принимать Dogecoin», — пообещал он. Как и водится, после твита Маска стоимость криптовалюты подскочила и в моменте поднялась на 15 процентов — 0,15 доллара. В сети быстрого питания пока не прокомментировали предложение предпринимателя.

Со своей стороны, Tesla уже начала продавать товары за Dogecoin. Товары, купленные за эту криптовалюту, не подлежат возврату и обмену на наличные. Также покупателю не вернут разницу, если он по ошибке выполнил платеж в адрес компании на большую сумму. Tesla призвала клиентов быть осторожными при покупках в Dogecoin и других криптовалютах, так как хакеры могут повлиять на транзакцию. За любые потери или кражу Dogecoin компания ответственности не несет.