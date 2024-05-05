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05:36, 5 мая 2024Экономика

Названы лидирующие по взносам в бюджет Евросоюза страны

Германия, Франция и Италия стали лидерами по взносам в бюджет ЕС в 2024 году

Фото: Johanna Geron / Reuters

Взносы 11 государств Евросоюза (ЕС) обеспечили три четверти доходов его бюджета с начала 2000 года — наибольшие отчисления направили Германия, Франция и Италия. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что по данным на 2024 год, в бюджет Евросоюза перечислили 143 миллиарда евро, 137 из которых — прямые взносы стран-участниц. Больше всего средств направили Германия (30,3 миллиарда евро), Франция (23,5 миллиарда евро) и Италия (17,3 миллиарда евро).

За 24 года бюджет ЕС получил 3,13 триллиона евро. Согласно статистическим данным, Германия с 2000 года перечислила суммарно 569,1 миллиарда евро, Франция — 471,2 миллиарда евро, а Италия — 351,8 миллиарда евро.

Ранее Евросоюз признал уголовным преступлением уход от санкций и их нарушение. Директива ЕС предусматриваются «минимальные правила преследования, применяемые на уровне ЕС, за нарушение или обход санкций ЕС в государствах-членах». К таким действиям относятся, в частности, помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или ведение запрещенной финансовой деятельности.

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      Юлия Мискевич
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