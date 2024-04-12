Уход от санкций признали в Европе уголовным преступлением

Евросоюз включил в перечень уголовных преступлений обход и нарушение санкций

В Европе уход от санкций и их нарушение признали уголовным преступлением. Об этом со ссылкой на утвержденную Советом Европейского союза (ЕС) директиву пишет ТАСС.

В документе предусматриваются «минимальные правила преследования, применяемые на уровне ЕС, за нарушений или обход санкций ЕС в государствах-членах». Теперь ряд действий включили в перечень уголовных преступлений во всех странах Евросоюза. К ним относятся, например, помощь в обходе запрета на поездки, торговля подсанкционными товарами или ведение запрещенной финансовой деятельности.

Государства ЕС должны обеспечить преследование таких преступлений «эффективными и соразмерными» уголовными наказаниями. «Умышленное нарушение санкций должно повлечь за собой тюремное заключение в качестве максимального наказания. Нарушителей ограничительных мер ЕС могут дополнительно оштрафовать», — заявили в Совете.

К ответственности могут также быть привлечены организации, если преступление совершило лицо, занимающее руководящий пост в компании. Таким юридическим лицам может грозить прекращение предпринимательской деятельности и отзыв разрешений на ведение экономической деятельности.

Утвержденная директива вступит в силу на 20-й день после ее публикации в «Официальном журнале ЕС», при этом для включения ее положений в законодательство у стран-участниц ЕС будет год.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Швеции Элен Фрицзон придумала способ ограничить поставки российских нефти и газа, которые, продолжают поступать в Евросоюз обход санкций. Она призвала маркировать происхождение всех энергоносителей, чтобы не допустить поставок из России. Фрицзон напомнила, что в 2011 году ЕК внесла аналогичное предложение о маркировке происхождения продуктов, использующих ископаемые источники энергии, однако после переговоров инициатива была отклонена.