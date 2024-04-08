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06:00, 9 апреля 2024Экономика

В ЕС придумали способ ограничить поставки нефти и газа из России в обход санкций

В ЕП призвали маркировать происхождение газа, чтобы не допустить поставок из РФ
СюжетСанкции против России:

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Член Европарламента (ЕП) от Швеции Элен Фрицзон придумала способ ограничить поставки российских нефти и газа, которые, по ее словам, продолжают поступать в Евросоюз (ЕС) в обход санкций. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим обращением Фрицзон к Еврокомиссии (ЕК), в тексте которого она призвала маркировать происхождение всех энергоносителей, чтобы не допустить поставок из России.

«Санкции ЕС против России по-прежнему удается обойти. Несмотря на жесткие санкции и запреты на импорт, российская нефть и газ попадают в Европу. (...) Этому необходимо положить конец. Чтобы сделать это возможным, необходимо обеспечить маркировку происхождения всех видов ископаемого топлива, импортируемых в ЕС, чтобы можно было отследить происхождение соответствующих нефти и газа и пресекать любые попытки импорта российского ископаемого топлива», — говорится в письме евродепутата.

Она напомнила, что в 2011 году ЕК внесла аналогичное предложение о маркировке происхождения продуктов, использующих ископаемые источники энергии, однако, как уточняет Фрицзон, после переговоров инициатива была отклонена.

Поэтому, принимая во внимание (…) необходимость прекращения любого финансирования российской ископаемой энергетики и проверки того, что санкции против России полностью соблюдаются, готова ли Европейская комиссия представить новое предложение об обязательной маркировке происхождения всей ископаемой энергии, импортируемой в ЕС?

Элен Фрицзон член Европарламента от Швеции

Ранее в Германии подняли вопрос о введении нового вида санкций против России. Так, члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) предложили ограничить импорт из России химического сырья на основе природного газа.

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«Как федеральное правительство оценивает возможность повышения пошлин на импорт российского химического сырья на основе природного газа в ЕС или введения других мер по ограничению импорта российского химического сырья на основе природного газа в ЕС и окажут ли эти меры, по мнению федерального правительства, негативное влияние на мировое продовольствие?» — спрашивали немецкие депутаты у правительства.

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      Кирилл Садовский
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