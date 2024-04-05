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08:01, 6 апреля 2024Мир

В Германии подняли вопрос о введении нового вида санкций против России

В ФРГ предложили ограничить импорт из России сырья на основе природного газа
СюжетСанкции против России:

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Члены бундестага ФРГ от Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) предложили ограничить импорт из России химического сырья на основе природного газа. Вопрос о введении нового вида санкций против Москвы депутаты подняли в обращении к правительству Германии, текст которого изучила «Лента.ру».

«СМИ сообщают, что в сезоне 2023/2024 Россия экспортировала в ЕС зерно, в частности пшеницу, в более широком масштабе. Это может быть связано, в частности, с большим урожаем в прошлом году», — напомнили авторы обращения.

В связи с этим они обратились в немецкий кабмин с вопросом о возможных дальнейших санкциях ЕС против российского сельскохозяйственного сектора.

«Как федеральное правительство оценивает возможность повышения пошлин на импорт российского химического сырья на основе природного газа в ЕС или введения других мер по ограничению импорта российского химического сырья на основе природного газа в ЕС и окажут ли эти меры, по мнению федерального правительства, негативное влияние на мировое продовольствие?» — поинтересовались парламентарии.

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      Кирилл Садовский
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