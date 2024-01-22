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18:30, 22 января 2024Экономика

Евросоюзу предрекли стагнацию из-за санкций против России

РАН: Евросоюз в 2024 году ждет стагнация из-за санкций против России

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

В 2024 году Евросоюз (ЕС) ждет стагнация из-за санкций против России. Такое развитие событий предрек директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин, его слова приводит РИА Новости.

Ограничения, число которых уже достигло почти 19 тысяч, наносят больше вреда государствам ЕС, чем России. Прежде всего, они сильно бьют по Германии, Франции, Италии, добавил Бахтизин. По его словам, в этом оду ведущую экономику Европы ждут стагнация и политическая турбулентность, связанная с закрытием производств, нарушениями в цепочках поставок, ужесточением денежно-кредитной политики и растущей инфляцией.

К концу года ВВП Германии снизится на 0,1 процента, экономический рост Италии составит 0,4 процента вместо ожидаемых 1,2 процента, а Франции — всего 0,5 процента. По данным международной аналитической группы ING, к этому приведут денежно-кредитная политика, снижение инвестиций в строительство, замедление мировой экономики и высокие геополитические риски. В прочих странах рост ВВП не превысит 0,8 процента.

Ранее в Гонконге прошли две встречи под председательством чиновницы Минфина США Андреа Гаки, где присутствовали представители 12 работающих китайских и иностранных банков. От них потребовали приложить больше усилий к соблюдению американских санкций, введенных против российского военно-промышленного комплекса. Усилить ограничения американская сторона потребовала под угрозой вторичных санкций.

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      Вячеслав Агапов
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