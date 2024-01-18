США потребовали в Гонконге «делать больше» в рамках санкций против России

Nikkei: США усилили давление на банки Гонконга из-за антироссийских санкций

От банков в Гонконге стали активнее требовать соблюдения американских санкций, введенных против российского военно-промышленного комплекса (ВПК), пишет Nikkei Asia.

В частности, в рамках усиления давления под председательством чиновницы Минфина США Андреа Гаки прошли две встречи, на одной из которых присутствовали представители 12 работающих в Гонконге китайских и иностранных банков.

Отмечается, что США разъясняют необходимость «снизить риски», поэтому потребовали от кредитных учреждений «делать больше, чем они делают сейчас», то есть усилить антироссийские санкции. Например, проверяя транзакции и товары, которые идут в Россию. Банки, в свою очередь, запросили подробности о том, как скажется на них обновленная практика вторичных санкций.

В конце декабря 2023 года стало известно, что американские власти пригрозили вторичными санкциями иностранным финансовым институтам, которые будут поддерживать российский ВПК. Указ, регламентирующий такие возможности, подписал президент США Джо Байден. На фоне этого сообщалось, что как минимум два китайских госбанка якобы ведут проверки их российского бизнеса, а переводы между Россией и Турцией по той же причине с первых дней нового года были поставлены на паузу, из-за чего сильно забеспокоились экспортеры.