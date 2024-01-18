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15:47, 18 января 2024Экономика

В Турции заявили о частичном возобновлении получения переводов из России

РИА Новости: госбанки Турции частично возобновили переводы из России

Фото: Murad Sezer / Reuters

Госбанки Турции частично возобновили осуществление платежей из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковской среде.

По поводу того, представители каких секторов экономики смогут получить средства 18 января, заявлений пока не делалось. Ранее стало известно, что с 1 января переводы между странами почти остановились на фоне угрозы вторичных санкций со стороны США.

Отмечалось, что экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли, поскольку банки отказываются от работы с российскими контрагентами, в частности приостанавливая обработку платежей без формального закрытия договоров.

В банковском секторе страны пояснили, что опубликованное 22 декабря 2023 года постановление структуры американского Минфина «имеет очень широкие формулировки», фактически запрещающие «оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов». Вопросом занялись турецкие власти, а российский посол Алексей Ерхов заявил, что дипломаты находятся в контакте с ними по этому вопросу.

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      Дмитрий Воронин
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