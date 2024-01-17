Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:24, 17 января 2024Экономика

Оценена серьезность ситуации на фоне отказа банков Турции работать с Россией

Экономист Колганов не увидел катастрофы в отказе банков Турции работать с РФ

Фото: Mehmet Cetin / Unsplash

Разрывать экономические отношения с Россией на фоне санкционного давления Запада Турция не будет, поэтому отказ банков от операций с РФ серьезно повлияет только на бизнес, который с этими кредитными организациями работал, считает заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он указал на возможность использовать альтернативные каналы обслуживания в стране, на фоне чего ситуация не оценивается как катастрофичная.

Специалист напомнил, что отказываются работать с отечественным компаниями не только в Турции, но и в Казахстане и Китае, но делают это «банки, которые ориентированы на обслуживание в значительной степени западного рынка», для которых крайне серьезна угроза возможных вторичных санкций, применением которых грозят США.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. По данным СМИ, банки отказываются от работы с российскими контрагентами, в частности приостанавливая обработку платежей без формального закрытия договоров.

Экспортерам в Турции обещают нормализовать ситуацию с денежными переводами из России в ближайшие дни. При этом в банковском секторе страны отмечают, что опубликованное 22 декабря постановление структуры американского Минфина «имеет очень широкие формулировки», фактически запрещающие «оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов».

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Ростовской области загорелся завод. Перед пожаром там произошел мощный взрыв

      Глава МИД Ирана прокомментировал удар по территории Пакистана

      Иран назвал Израиль целью ударов по Ираку

      Обруганная за мини-платье певица из Дагестана ответила на критику

      Минобороны сообщило предположительную причину аварийной посадки Ми-8 на трассу

      В России ответили на слова Блинкена о перспективах переговоров по Украине

      Раскрыто отношение рэпера Vacio к России

      Иран опроверг поставку беспилотников и ракет России

      Россиянина арестовали по делу о расправе над мужчиной на глазах у ребенка

      Мать военной ВСУ рассказала о наркотиках для подавления страха

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше