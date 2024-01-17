Оценена серьезность ситуации на фоне отказа банков Турции работать с Россией

Экономист Колганов не увидел катастрофы в отказе банков Турции работать с РФ

Разрывать экономические отношения с Россией на фоне санкционного давления Запада Турция не будет, поэтому отказ банков от операций с РФ серьезно повлияет только на бизнес, который с этими кредитными организациями работал, считает заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он указал на возможность использовать альтернативные каналы обслуживания в стране, на фоне чего ситуация не оценивается как катастрофичная.

Специалист напомнил, что отказываются работать с отечественным компаниями не только в Турции, но и в Казахстане и Китае, но делают это «банки, которые ориентированы на обслуживание в значительной степени западного рынка», для которых крайне серьезна угроза возможных вторичных санкций, применением которых грозят США.

Ранее издание Ekonomim сообщило, что с 1 января денежные переводы между странами почти остановились, а экспортеры в Турции ждут срочных решений для продолжения торговли. По данным СМИ, банки отказываются от работы с российскими контрагентами, в частности приостанавливая обработку платежей без формального закрытия договоров.

Экспортерам в Турции обещают нормализовать ситуацию с денежными переводами из России в ближайшие дни. При этом в банковском секторе страны отмечают, что опубликованное 22 декабря постановление структуры американского Минфина «имеет очень широкие формулировки», фактически запрещающие «оказание посреднических услуг во всех сделках, кроме продуктов питания и медикаментов».