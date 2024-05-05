В МИД России допустили рецидивы эскалации между Ираном и Израилем

МИД России: рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны

Рецидивы эскалации между Ираном и Израилем возможны из-за палестино-израильского конфликта, Москва в контактах призывает стороны отступить от опасной черты нового витка насилия. Об этом заявил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Александр Кинщак в интервью с агентством РИА Новости.

По словам дипломата, Россия старается использовать свои возможности, чтобы побудить Израиль и Иран проявить максимальную сдержанность, а также отступить от опасной черты для недопущения нового витка насилия. Оно чревато непредсказуемыми последствиями, отметил Кинщак.

Кроме того, он добавил, что из Тегерана поступают четкие публичные сигналы о незаинтересованности в дальнейшей военной эскалации. По словам собеседника агентства, с Израилем идет диалог по широкому кругу тем региональной и международной повестки. Помимо этого, есть контакты по линии внешнеполитических ведомств, силовых структур и советов безопасности.

1 апреля Израиль нанес удар по зданию рядом с посольством Ирана в столице Сирии Дамаске. В итоге было разрушено иранское консульство. Пострадали все, кто находился на его территории.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом на удар по консульству страны в Сирии.