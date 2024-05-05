Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:20, 5 мая 2024Мир

Учения НАТО назвали частью подготовки к войне с Россией

Политолог Тренин: учения НАТО являются частью подготовки к войне с Россией

Фото: Marek Studzinski / Unsplash

Профессор-исследователь факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин назвал крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender частью подготовки альянса к войне с Россией. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

«Вероятность такой войны в результате украинского кризиса и эскалационной стратегии Запада в конфликте на Украине повысилась и продолжает повышаться», — уточнил эксперт.

По мнению политолога, США стремятся переложить как можно больше ответственности на своих союзников из Европы. «Европейцы, в свою очередь, пытаются самоутвердиться в ходе конфликта с Россией, а состояние на грани непосредственной войны с Россией этому способствует», — добавил Тренин.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что государства НАТО практически готовы к прямому противостоянию с Россией. Он высказался о том, как готовность к конфликту с Москвой зависит от ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      «Унижение немецкой армии». Записи тысяч секретных совещаний бундесвера попали в открытый доступ. Как произошла утечка?

      В храме Гроба Господня задержали греческого полицейского

      Российские истребители не позволили украинской авиации взлететь с аэродромов

      Названы лидирующие по взносам в бюджет Евросоюза страны

      В МИД России допустили рецидивы эскалации между Ираном и Израилем

      Учения НАТО назвали частью подготовки к войне с Россией

      На Западе указали на провалившийся план нанести удар по авиаперевозкам в России

      Патриарх Кирилл рассказал о судьбоносных испытаниях России

      На Украине рассказали о пользе ветра и солнца

      США поставили условие Саудовской Аравии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше