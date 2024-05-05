Учения НАТО назвали частью подготовки к войне с Россией

Политолог Тренин: учения НАТО являются частью подготовки к войне с Россией

Профессор-исследователь факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Дмитрий Тренин назвал крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО Steadfast Defender частью подготовки альянса к войне с Россией. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

«Вероятность такой войны в результате украинского кризиса и эскалационной стратегии Запада в конфликте на Украине повысилась и продолжает повышаться», — уточнил эксперт.

По мнению политолога, США стремятся переложить как можно больше ответственности на своих союзников из Европы. «Европейцы, в свою очередь, пытаются самоутвердиться в ходе конфликта с Россией, а состояние на грани непосредственной войны с Россией этому способствует», — добавил Тренин.

Ранее полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что государства НАТО практически готовы к прямому противостоянию с Россией. Он высказался о том, как готовность к конфликту с Москвой зависит от ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).