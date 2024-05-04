Полковник высказался о готовности НАТО к конфликту с Россией

Полковник Матвийчук: НАТО на организационном уровне готово к конфликту с Россией

Страны НАТО практически готовы к прямому противостоянию с Россией, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о том, как готовность к конфликту с Москвой зависит от ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

«НАТО где-то на организационном уровне созрело для противостояния с Россией. Единственное, они не могут назначить момент, когда они перейдут к открытой вражде скрытого противостояния. Все это будет зависеть от того, как будет идти наша СВО. Если она будет происходить очень успешно и с плодотворными успехами, я думаю, противостояние будет ограничено риторикой», — полагает он.

Но если только какая-то будет непредвиденная ситуация, когда нам придется остановиться, производить какие-то другие мероприятия по наращиванию усилий, я думаю, что тогда они могут ввести свои войска на территорию Западной, а возможно, Центральной Украины для создания фронта противодействия нашего наступления на Одессу и Харьков Анатолий Матвийчук военный эксперт

Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, военный блок НАТО готовится к «потенциальному конфликту» с Россией. Признаком подготовки к возможному противостоянию Захарова назвала учения Steadfast Defender. Они проходят в разных государствах Североатлантического альянса, в том числе в странах Восточной Европы, в них задействованы до 90 тысяч военнослужащих. Это крупнейшие маневры со времен холодной войны.