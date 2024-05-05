На Западе указали на провалившийся план нанести удар по авиаперевозкам в России

Die Welt: рост авиаперевозок в России свидетельствует о провале западных санкций

Планы Запада нанести удар по отрасли авиаперевозок в России с помощью санкций провалились. Об этом сообщила немецкая газета Die Welt.

Отмечается, что эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер Европейского союза после 24 февраля 2022 года. «Оно должно ударить по чувствительному месту государства», — указало издание. При этом автор материала напомнил, что большую часть парка российских авиаперевозчиков составляют модели европейского производителя Airbus и американского Boeing.

Более того, за 2023 год число рейсов в России выросло приблизительно на 20 тысяч, отмечается в статье.

3 мая сообщалось, что Министерство финансов США 1 мая расширило санкционный список, связанный с Россией. В SDN-лист (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) попали 29 физических и 250 юридических лиц, в том числе отечественный лоукостер «Победа».