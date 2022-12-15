Маск заявил о следившем за машиной с его сыном «сумасшедшим сталкером»

Илон Маск решил подать в суд на следившего за его частным самолетом студента

Американский предприниматель, владелец соцсети Twitter, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил о слежке за его двухлетним сыном. Соответствующий пост он опубликовал в своем аккаунте.

«Прошлой ночью в Лос-Анджелесе за машиной, в которой был Маленький Икс, следил сумасшедший сталкер (он думал, что в машине нахожусь я). Он заблокировал движение машины и забрался на капот», — поделился с читателями бизнесмен. По словам Маска, он подал в суд на студента Университета Центральной Флориды Джека Суини и организации, которые поддерживали причинение вреда его семье.

Ранее социальная сеть Twitter заблокировала сервис, который отслеживал перемещение личного самолета Илона Маска, а также личный аккаунт автора сервиса Джека Суини. При этом американец создал еще 14 аналогичных учетных записей для отслеживания полетов таких известных людей, как основатель Microsoft Билл Гейтс и основатель Amazon Джефф Безос.

В начале 2022 года студент получил от предпринимателя предложение закрыть страницу за 5 тысяч долларов, однако он отказался от этой суммы, запросив 50 тысяч.