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05:02, 5 мая 2024Россия

Патриарх Кирилл рассказал о судьбоносных испытаниях России

Патриарх Кирилл заявил, что Россия проходит через судьбоносные испытания
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия проходит через судьбоносные испытания и в Церкви молятся, чтобы Господь защитил пределы Отечества. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди в храме Христа Спасителя, передает РИА Новости.

Кроме того, патриарх призвал молиться о властях и воинстве — о «тех, кто сегодня теряет здоровье и жизнь, защищая Отечество».

«Да остановит Господь междоусобную брань, да укрепит он в добром здравии и сохранит от всякого зла», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве собрались тысячи людей. Крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Вечером 4 мая благодатный огонь доставили из Иерусалима в Россию. Он сошел в Великую субботу накануне Пасхи в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова (храма Гроба Господня) в Иерусалиме.

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      Юлия Мискевич
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