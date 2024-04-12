Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:20, 12 апреля 2024Мир

Патриарха Кирилла попросили разъяснить фразу «священная война» о СВО

ВСЦ попросил у патриарха Кирилла разъяснить фразу «священная война» о СВО
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Всемирный совет церквей (ВСЦ) попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснить использование фразы «священная война» в наказе Всемирного русского народного собора (ВРНС) о специальной военной операции (СВО). Заявление опубликовано на сайте организации.

Генеральный секретарь организации Джерри Пиллэй прокомментировал наказ ВРНС по итогам внеочередного съезда с участием патриарха Кирилла. Он заявил, что ВСЦ не может признать документ, поскольку тот противоречит позиции организации.

«Генеральный секретарь ВСЦ обратился к патриарху Кириллу с просьбой разъяснить, следует ли понимать этот наказ как выражение собственной позиции Русской православной церкви», — говорится в заявлении. Пиллей также упомянул, что в ходе личной встречи в мае 2023 года патриарх Кирилл отнес любые упоминания им «священной войны» к метафизической сфере, а не к сфере физического вооруженного конфликта на Украине. Также глава ВСЦ предложил провести срочную встречу для обсуждения вопроса из-за беспокойства других членов организации.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал обвинения Эстонии в террористической деятельности. Он назвал заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса «театром абсурда».

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Компании «крабовых королей» России перешли в собственность государства. Предприятия оцениваются в миллиарды рублей

      Момент падения туристки с 50-метровой высоты в Абхазии попал на видео

      В российском регионе полицейские обнаружили тайник с 99 килограммами наркотиков

      В России опровергли информацию о приостановке выдачи виз гражданам Туркменистана

      Застрявшие посреди океана моряки неделю питались кокосами на необитаемом острове

      Оксана Самойлова снялась обнаженной в душе

      Россиянин выиграл миллион рублей после года участия в лотерее

      Мать финалиста «Фабрики звезд» продала квартиру ради новой студии сына

      В России ответили на призывы Украины относительно Олимпиады-2024

      Причину изнурительной проблемы со сном объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше