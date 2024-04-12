Патриарха Кирилла попросили разъяснить фразу «священная война» о СВО

ВСЦ попросил у патриарха Кирилла разъяснить фразу «священная война» о СВО

Всемирный совет церквей (ВСЦ) попросил патриарха Московского и всея Руси Кирилла разъяснить использование фразы «священная война» в наказе Всемирного русского народного собора (ВРНС) о специальной военной операции (СВО). Заявление опубликовано на сайте организации.

Генеральный секретарь организации Джерри Пиллэй прокомментировал наказ ВРНС по итогам внеочередного съезда с участием патриарха Кирилла. Он заявил, что ВСЦ не может признать документ, поскольку тот противоречит позиции организации.

«Генеральный секретарь ВСЦ обратился к патриарху Кириллу с просьбой разъяснить, следует ли понимать этот наказ как выражение собственной позиции Русской православной церкви», — говорится в заявлении. Пиллей также упомянул, что в ходе личной встречи в мае 2023 года патриарх Кирилл отнес любые упоминания им «священной войны» к метафизической сфере, а не к сфере физического вооруженного конфликта на Украине. Также глава ВСЦ предложил провести срочную встречу для обсуждения вопроса из-за беспокойства других членов организации.

Ранее глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал обвинения Эстонии в террористической деятельности. Он назвал заявление главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса «театром абсурда».