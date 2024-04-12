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12:39, 12 апреля 2024Бывший СССР

В РПЦ прокомментировали обвинения Эстонии в террористической деятельности

Легойда назвал театром абсурда обвинения Эстонии в адрес РПЦ

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заявление главы МДВ Эстонии Лаури Ляэнеметса об обращении в парламент с просьбой признать террористической организацией Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ МП) является «театром абсурда». Так его прокомментировал глава синодального отдела МП по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram-канале.

«Данное заявление — это просто театр абсурда, в котором эстонские политики играют роли», — заявил он.

По его словам, очевидно, что Московский патриархат не занимается террористической деятельностью, а в республике действует Эстонская православная церковь, являющаяся законопослушной организацией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала признаком душевного нездоровья заявление Ляэнеметса. Глава МВД Эстонии предложил признать террористическим Московский патриархат 12 апреля.

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      Кристина Есикова
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