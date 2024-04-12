Захарова объяснила душевным нездоровьем предложение Эстонии о запрете РПЦ

Захарова назвала «признаком душевного нездоровья» идею запрета РПЦ МП в Эстонии

Предложение министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса о запрете Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) является признаком душевного нездоровья. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии «Известиям».

Захарова прокомментировала заявление Ляэнеметса об обращении в парламент Эстонии с просьбой признать РПЦ МП террористической организацией. По ее словам, у главы МВД Эстонии налицо «все признаки душевного нездоровья».

«И с логикой беда: с кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский — с террористами?» — заявила пресс-секретарь МИД.

Ранее Ляэнеметс предложил признать террористическим Московский патриархат в эфире ERR. Он прокомментировал заявление представителя Эстонской православной церкви с отказом принять его требования о разрыве канонических связей.