Экс-главу российского города арестовали по делу о злоупотреблениях полномочиями

Экс-главу Тынды Михайлову арестовали на 1 месяц и 29 суток по делу о злоупотреблениях

Благовещенский городской суд взял под стражу экс-мэра города Тында Амурской области Марину Михайлову, подозреваемую в злоупотреблении должностными полномочиями. Ее арестовали на 1 месяц и 29 суток. Об этом сообщается на сайте суда.

«Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что имеются достаточные основания полагать, что, оставаясь на свободе, Михайлова может скрыться от органов следствия, уничтожить доказательства. Кроме того, уголовное дело находится в стадии, когда следствие занимается сбором и закреплением доказательств», — говорится в сообщении органа государственной власти.

16 декабря стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшей главы Тынды. По версии следствия, Михайлова в 2021 году заключила договор на капитальный ремонт улицы Красная Пресня и перечислила подрядчику 132 миллиона рублей, однако работы не были проведены. В августе 2022 года контракт был расторгнут, обязательства по нему не выполнены. Также под следствием оказался руководитель подрядной организации. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве. Он арестован.

Марина Михайлова была избрана главой Тынды 9 сентября 2018 года. 9 декабря 2022 года она сложила с себя полномочия.

