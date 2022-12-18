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13:15, 18 декабря 2022Бывший СССР

Подконтрольные Киеву АЭС вышли на плановую мощность

«Укрэнерго»: Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская АЭС вышли на плановую мощность

Фото: Igor Golovach / Wikimedia Commons

Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская атомные электростанции (АЭС), подконтрольные Киеву, вышли на плановую мощность. Об этом сообщается в Telegram-канале энергохолдинга «Укрэнерго».

В публикации сказано, что по состоянию на воскресенье, 18 декабря, идет процесс возобновления работы энергосистемы, а объем потребления электроэнергии в стране увеличился по сравнению с предыдущим днем.

«Всем облэнерго определены лимиты потребления. При их превышении могут быть использованы аварийные отключения», — предупредили в организации.

Ранее стало известно, что в трех регионах Украины власти ввели экстренные отключения света. Меры коснулись Днепропетровской, Киевской и Одесской областей республики.

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Варвара Кошечкина
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