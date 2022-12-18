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11:46, 18 декабря 2022Бывший СССР

В трех украинских регионах ввели экстренные отключения света

В Днепропетровской, Киевской и Одесской областях ввели экстренные отключения электричества
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В воскресенье, 18 декабря, в трех регионах Украины власти ввели экстренные отключения света. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского «5 канала».

Отмечается, что экстренные отключения электричества были введены в Днепропетровской, Киевской и Одесской областях республики.

Ранее генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко заявил о критической ситуации с электроснабжением в Киеве. При этом он отметил, что некоторые районы украинской столицы страдают больше остальных.

17 декабря Минобороны России сообщило о массированном ударе по системам военного управления, оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающим их объектам энергетики Украины.

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Алевтина Запольская
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