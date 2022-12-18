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01:20, 18 декабря 2022Бывший СССР

Ситуацию с электроснабжением в Киеве назвали критической

Энергокомпания YASNO: ситуация с электроснабжением в Киеве далека от стабилизации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ситуация с электроснабжением в Киеве остается сложной. Об этом рассказал генеральный директор украинской энергокомпании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко, передает РИА Новости.

Сложившуюся ситуацию он назвал критической. «Жизни "пациента" ничего не угрожает, но ситуация еще далека от стабилизации...», — заявил он. По словам Коваленко, графики отключений электроэнергии пока не работают.

Кроме того, глава энергокомпании отметил, что некоторые районы Киева страдают больше остальных. В частности, он упомянул Печерск, часть левого берега и некоторые другие.

Ранее депутат Киевского совета Ксения Семенова сообщила, что из-за российских ударов по украинским объектам энергетической инфраструктуры работа киевского метро была остановлена. Она подчеркнула, что 60 процентов Киева в настоящее время остается без света, а 70 процентов — без воды.

До этого мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с электроснабжением в городе. Он рассказал, что после поражения ряда объектов критической инфраструктуры в украинской столице зафиксирован дефицит поставок электричества и повреждения электросетей. По словам Кличко, треть жителей города сейчас обеспечены водой и теплом.

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Марина Совина
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