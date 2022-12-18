Президент Украины Зеленский призвал к мирному саммиту в день финала ЧМ-2022

Президент Украины Владимир Зеленский призвал организовать мирный саммит в день финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает телеканал ITV со ссылкой на видеообращение украинского лидера в преддверии финала ЧМ-2022.

«Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем», — заявил украинский лидер.

По его словам, проведение саммита способствует объединению стран мира «вокруг проблемы [достижения] глобального мира». Зеленский подчеркнул, что точно так же, как «каждый отец хотел бы сводить сына на футбольный матч, каждая мать хотела бы, чтобы ее сын вернулся с войны».

Ранее телеканал CNN узнал, что ФИФА отклонила запрос Зеленского на трансляцию его «послания мира» перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре, который состоится 18 декабря. На их взгляд, видеообращение оказалось «слишком политическим».

Администрация президента Украины Владимира Зеленского раскритиковала ФИФА за отказ показать его видеообращение. По их словам, это решение показывает, что организация утратила понимание, что футбол — это игра, которая объединяет людей, а не поддерживает имеющиеся разногласия.