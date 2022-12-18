Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 18 декабря 2022Бывший СССР

Зеленский призвал к мирному саммиту в день финала ЧМ-2022

Президент Украины Зеленский призвал к мирному саммиту в день финала ЧМ-2022

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский призвал организовать мирный саммит в день финала чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает телеканал ITV со ссылкой на видеообращение украинского лидера в преддверии финала ЧМ-2022.

«Этот чемпионат мира снова доказал, что различные страны и нации могут выявлять сильнейшего в честной борьбе, а не играя с огнем», — заявил украинский лидер.

По его словам, проведение саммита способствует объединению стран мира «вокруг проблемы [достижения] глобального мира». Зеленский подчеркнул, что точно так же, как «каждый отец хотел бы сводить сына на футбольный матч, каждая мать хотела бы, чтобы ее сын вернулся с войны».

Ранее телеканал CNN узнал, что ФИФА отклонила запрос Зеленского на трансляцию его «послания мира» перед финальным матчем чемпионата мира в Катаре, который состоится 18 декабря. На их взгляд, видеообращение оказалось «слишком политическим».

Администрация президента Украины Владимира Зеленского раскритиковала ФИФА за отказ показать его видеообращение. По их словам, это решение показывает, что организация утратила понимание, что футбол — это игра, которая объединяет людей, а не поддерживает имеющиеся разногласия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР
В Испании перехватили подозрительное письмо в украинское консульство
Объяснена попытка США помешать атаке ВСУ на Герасимова
Минобороны озвучило потери ВСУ на купянском направлении
Российские артиллеристы поразили резервы ВСУ в ЛНР
Российские войска уничтожили три украинские диверсионные группы
Зеленский призвал к мирному саммиту в день финала ЧМ-2022
Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ и перехватила девять снарядов HIMARS
Разрушенная при обстреле ВСУ птицефабрика в Белгородской области попала на видео
Стало известно о готовности Месси сыграть в финале чемпионата мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.