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09:58, 19 декабря 2022Ценности

Бывшая модель Victoria's Secret вернулась на подиум после родов и была обругана

Супермодель Адриана Лима вернулась на подиум после родов и подверглась критике в сети
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

Бразильская супермодель Адриана Лима вернулась на подиум после третьих родов и подверглась критике в сети. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Бывший «ангел» Victoria's Secret приняла участие в показе CR Runway, прошедшем в Катаре в рамках чемпионата мира по футболу. Знаменитость запечатлели на дефиле в белом кружевном платье в пол с разрезом на ноге в сочетании с накидкой в тон и атласными лодочками. Волосы манекенщицы были собраны в гладкий пучок.

Читатели издания обругали внешний вид модели, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под размещенными снимками. «Сначала надо было прийти в форму», «Я не узнала ее», «Она вновь в положении?», «Платье ее не украшает», «Что случилось с красотой Лимы?» — высказывались пользователи сети.

Известно, что Адриана Лима родила сына от возлюбленного Андре Леммерса 29 августа. Мальчика назвали Циан. Помимо него, телезвезда воспитывает две дочери, Валентину и Сиенну, которые родились в предыдущем браке с сербским баскетболистом Марко Яричем.

В мае 2020 года Адриана Лима опубликовала фотографию в купальнике. На снимке супермодель была в черном бикини. Девушка лежала на диване у бассейна на территории своего дома. «Счастлива быть с детьми и друзьями в Майами, Флорида», — написала она.

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Майя Пономаренко
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