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22:23, 19 декабря 2022Мир

Россия отреагировала на решение Канады о конфискации активов Абрамовича

Посол РФ в Канаде Степанов назвал грабежом решение Оттавы конфисковать активы Абрамовича

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Решение властей Канады о конфискации канадских активов российского предпринимателя Романа Абрамовича является грабежом. Так на новости о планах конфисковать активы бизнесмена отреагировал в беседе с ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

«Характеризуем это как грабеж и еще одно подтверждение того, что неприкосновенность частной собственности в Канаде и других странах Запада перестала существовать», — сказал посол России.

Он добавил, что такие действия вредят канадской репутации. «Другие смотрят и понимают, что, если чем-то не угодят Западу, их активы и счета будут конфискованы», — отметил посол.

Степанов заявил, что такие действия Оттавы являются дополнительным сигналом для российского бизнеса, что Канада является опасной территорией. «Посольство [РФ] не рекомендует вести дела с ней на обозримую перспективу», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Канада решила арестовать и отобрать 26 миллионов долларов у компании Романа Абрамовича Granite Capital Holdings, попавшего под санкции страны. Оттава намерена прибегнуть к такой процедуре впервые: теперь закон позволяет властям арестовывать активы тех, кто оказался под санкциями.

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Марина Совина
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