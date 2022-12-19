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18:23, 19 декабря 2022Экономика

Канада приготовилась отобрать активы у Романа Абрамовича

Глава МИД Канады объявила о возможной конфискации активов у Романа Абрамовича

Фото: Shutterstock

Канада готовится к тому, чтобы арестовать и отобрать 26 миллионов долларов у компании Романа Абрамовича Granite Capital Holdings, попавшего под санкции страны, следует из сообщения на сайте правительства.

О соответствующих мерах объявила глава МИД страны Мелани Жоли. Оттава намерена прибегнуть к такой процедуре впервые: теперь закон позволяет властям арестовывать активы тех, кто оказался под санкциями. Министр Жоли рассматривает возможность судебного обращения о конфискации активов, что позволило бы направить средства на реконструкцию Украины.

В сообщении отмечается, что Канада станет первой среди государств G-7, кто пойдет на подобные меры. Вопрос конфискации, а не только заморозки активов, обсуждают и другие страны. В Евросоюзе в декабре заявляли о возможности изымать активы «олигархов» из России на основании введения уголовной ответственности за обход санкций.

В конце ноября Еврокомиссия предлагала еще одно решение: создание структуры для управления замороженными в Европе активами и их инвестирования. «Ущерб Украины оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать ущерб Украины и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть способы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — говорилось в сообщении ЕК.

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Платон Щукин
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