В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций

В Евросоюзе заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций

Евросоюз конфискует активы олигархов из России на основании уголовной ответственности за обход антироссийских санкций, заявил в еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Его цитирует ТАСС.

«Станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — сказал он 9 декабря в ходе заседания Европейского совета на уровне министров внутренних дел.