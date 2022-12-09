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13:26, 9 декабря 2022Мир

В ЕС заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций

В Евросоюзе заявили о конфискации активов олигархов из РФ по обвинению в обходе санкций

Фото: Virginia Mayo / AP

Евросоюз конфискует активы олигархов из России на основании уголовной ответственности за обход антироссийских санкций, заявил в еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс. Его цитирует ТАСС.

«Станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний», — сказал он 9 декабря в ходе заседания Европейского совета на уровне министров внутренних дел.

Глеб Бажуткин
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